Académico de Viseu sagra-se campeão da Liga Revelação pela primeira vez

(Com Lusa)

Os viseenses entraram no Estádio do Fontelo com uma vantagem de três pontos sobre o Famalicão e precisavam de apenas um empate para não ficarem dependentes do que a formação minhota fizesse no Seixal, frente ao Benfica – os famalicenses acabaram por vencer por 2-1.Numa primeira parte sem claras oportunidades de golo, o Leixões entrou melhor e, aos sete minutos, João Santos, com um remate em jeito, assustou o guarda-redes Carlos Araújo, com a bola a sair muito perto do seu poste direito.Os academistas sentiram o perigo e assumiram as rédeas da partida e, na sequência de um canto, David Nunes saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou com muito perigo, com a bola a sair junto ao poste.A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu aos 40 minutos, com Martim Silva, num lance individual, a entrar na área pela direita e a rematar cruzado, com a bola a passar muito perto do poste.O Académico de Viseu regressou para a segunda parte com maior determinação e, aos 49 minutos, depois de algumas aproximações perigosas à área adversária, Bruno Henrique rematou forte, à entrada da área, obrigando João Coelho a uma defesa difícil.Com o passar dos minutos, e com um resultado que lhe era favorável para chegar ao título, os viseenses adotaram uma postura mais cautelosa, fechando os caminhos para a baliza, na defesa do ‘nulo’ que era precioso, perante uma formação de Matosinhos muito inofensiva na frente.Após a criação da equipa de sub-23 em 2023/2024, o Académico de Viseu sucedeu esta temporada na lista de vencedores da Liga Revelação ao Torreense, enquanto o Estoril Praia, com três conquistas em sete edições, é o clube mais titulado nesta competição.Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.Académico de Viseu – Leixões, 0-0.Equipas:- Académico de Viseu: Carlos Araújo, Juan Lopes, Kauã Oliveira, David Nunes, Francisco Machado, Bruno Henrique, Diogo Magalhães (Jebril Moumen, 82), Guilherme Cardoso (Tomás Abreu, 90+4), Martim Silva, Krystian Kubas (Miguel Almeida, 90+4) e Daniel Carrasco (Issoufi Maiga, 68).(Suplentes: Daniel Ferrão, Gustavo Almeida, Guilherme Loureiro, Bernardo Pereira, Miguel Almeida, Tomás Abreu, Guilherme Ferreira, Martim Teixeira, Issoufi Maiga, Rafael Paulino, Fábio Pereira e Jebril Moumen).Treinador: João Pedro Duarte.- Leixões: João Coelho, João Assunção (Luca Grazzini, 85), Modibo Keita (José Alves, 71), Matheus Vedrani, Tomás Oliveira, Arthur Baggio, Miguel Rajani, Agustin de Armas, Paulo Campos (Fanuel Gomes, 64), Elói Ferreira (Alieson Kamara, 46) e João Santos (António Gonçalves, 85).(Suplentes: João Martins, Sérgio Sousa, António Gonçalves, Fanuel Gomes, Santiago Ferreira, Luca Grazzini, Jaime Júnior, Alieson Kamara, Abdoulaye Yahaya e José Alves).Treinador: Fernando Valente.Árbitro: Rui Madeira (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Paulo Campos (28), David Nunes (78) e Luca Grazzini (89).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.