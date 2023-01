Académico de Viseu vence Beira-Mar por 2-0 e está nos `quartos` da Taça

Yuri Araújo, aos 43 minutos, e Fama Quizera, no último dos 90+5 minutos do encontro, marcaram os golos que valeram o apuramento da formação beirã, que viu aumentada para 18 a série de partidas consecutivas sem derrotas em competições oficiais.



Apesar de defrontar um adversário de um escalão inferior, Jorge Costa não facilitou e fez apenas algumas mudanças no habitual ‘onze’ titular, e o Académico de Viseu ficou perto do golo logo aos três minutos, com Ramírez em boa posição de cabeça a não conseguir bater Frade.



Os aveirenses defendiam como podiam a sua baliza e não concederam grandes oportunidades, mas também raramente chegaram próximo da baliza de Domen Gril.



O golo aconteceria já nos minutos finais do primeiro tempo, aos 43, com Yuri Araújo, muito oportuno, a aproveitar um ressalto e a bater o guardião aveirense.



No segundo tempo, os viseenses baixaram o ritmo e permitiram ao Beira-Mar chegar com mais perigo ao ataque, com Diego Tavares, aos 62, e Rafa Fonseca, aos 79, a ficarem perto do empate.



Na resposta, André Clóvis, aos 82 minutos, enviou a bola ao poste da baliza de Frade.



O segundo golo aconteceu já aos 90+5, com Fama Quizera, de grande penalidade, a marcar após uma falta na área sobre Yuri Araújo.



Frente ao atual terceiro classificado da II Liga, Miguel Valença averbou a primeira derrota como treinador, depois de ter assumido o cargo no final de dezembro, e depois de um empate na estreia frente ao Machico.



Nos quartos de final da competição, o Académico de Viseu irá receber no dia 08 de fevereiro, o vencedor da partida entre FC Porto e Arouca.