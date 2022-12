Académico de Viseu vence Estoril Praia para a Taça da Liga de futebol

Por duas vezes, Alejandro Marqués (08 e 42 minutos) colocou o Estoril em vantagem, o segundo de grande penalidade, mas Famana Quizera (31 e 76) empatou o jogo pela primeira vez e deu triunfo aos viseenses, já depois de Toro (69) ter estabelecido a segunda igualdade.



O Académico de Viseu foi o primeiro a criar uma oportunidade de golo, com Pedro Silva a defender um remate de André Almeida (05 minutos) e Bandeira a atirar ao lado a recarga.



O Estoril Praia reagiu da melhor forma e colocou-se em vantagem por Alejandro Marqués (08), depois de um passe cruzado de Tiago Araújo, que ressaltou no academista Milioransa e sobrou para o avançado espanhol.



A equipa da casa respondeu, com Pedro Silva a evitar o empate a Toro (16) e a Gautier Ott (18), antes de Ramirez (24), isolado, tropeçar e perder a bola.



A insistência do Académico de Viseu acabou por dar frutos com Famana Quizera a rematar para o fundo da baliza de Pedro Silva, aos 31 minutos, num lance inicialmente anulado por fora de jogo, mas que viria a ser validado pelo videoárbitro.



A formação de Nelson Veríssimo viria a recolocar-se em vantagem, aos 42 minutos, novamente por Alejandro Marqués (42), na marcação de uma grande penalidade.



No recomeço, o encontro esteve interrompido alguns minutos, para assistência ao árbitro Ricardo Baixinho, após uma bolada de Tiago Araújo.



Praticamente no recomeço, os viseenses empataram, por Toro, que desviou um remate de longe de Ramirez, aos 69 minutos.



Após o golo, o árbitro foi alertado pelo videoárbitro, acabando por expulsar Dele (74 minutos), por uma pisadela a um adversário com o jogo parado.



Em vantagem numérica, o Académico acabaria por chegar ao triunfo, novamente por Quizera, aos 76 minutos.



Com este triunfo, o Académico de Viseu lidera o Grupo H, com cinco pontos, mais três do que Torreense e Tondela, ambos com menos um jogo, e mais quatro do que Famalicão (menos dois jogos) e Estoril Praia (menos um).







Jogo realizado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu -- Estoril Praia, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Alejandro Marqués, 08 minutos.



1-1, Famana Quizera 31.



1-2, Alejandro Marqués, 42 (grande penalidade).



2-2, Toro, 69.



3-2, Famana Quizera, 76.







Equipas:



-- Académico de Viseu: Mbaye, Bandeira, André Almeida, Ícaro Silva, Milioransa, Messeguem (Capela, 90+2), Nduwarugira, Famana Quizera, Toro (Pana, 81), Gautier Ott e Ramirez (Tiago Mesquita, 90+4).



(Suplentes: Domen Gril, Arthur Chaves, Vítor Bruno, Capela, Currás, Tiago Mesquita, Daniel Labial, Tomás Silva e Pana).



Treinador: Jorge Costa.



- Estoril Praia: Pedro Silva, Delos, Lucas Áfrico, Pedro Álvaro, Tiago Araújo, Ndiaye, Rosier, Dele, João Carvalho (Serginho, 83), Rodrigo Martins (Erison Danilo, 83) e Alejandro Marqués (Gilson Benchimol, 64).



(Suplentes: Dani Figueira, Bernardo Vital, Mexer, Gilson Benchimol, Iúri Tavares, Serginho, Erison Danilo, Rouai e João Félix Alves).



Treinador: Nelson Veríssimo.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milioransa (20 minutos), Ramirez (40), Ícaro Silva (45+3), Lucas Áfrico (85) e Messeguem (87). Cartão vermelho direto para Dele (74).



Assistência: 829 espetadores.