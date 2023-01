Académico de Viseu vence FC Porto B por 2-1 e aumenta para 17 jogos sem perder

Famana Quizera, aos 49, e um autogolo de Runje (88), deram os três pontos aos beirões, com João Marcelo a marcar para o FC Porto B (78), numa partida em que ambas as formações desperdiçaram um penálti e com os jovens dragões a terminarem com nove, após as expulsões de Rodrigo Ferreira (90) e Marcus, aos 90+3.



As maiores emoções estavam reservadas para a segunda parte, depois de um primeiro tempo que teve algum ascendente inicial do FC Porto B, com Manafá a testar a atenção de Domen Gril logo aos três minutos, e com os viseenses a responderem por Igor Milioransa, aos 12, com um remate de primeira a obrigar Runje a uma defesa de recurso.



A melhor oportunidade na primeira metade do jogo surgiu aos 43 minutos, com André Clóvis a ganhar posição na área e a rematar cruzado, com a bola a sair muito perto do posto direito da baliza defendida por Runje.



Na etapa complementar, o Académico de Viseu entrou praticamente a ganhar, com um bom lance de Famana Quizera, que aos 49 minutos rematou colocado, sem hipóteses para Runje.



O FC Porto B poderia ter chegado ao empate aos 74 minutos, mas João Pedro desperdiçou uma grande penalidade, a castigar falta de Milioransa na área, e rematou muito por cima.



Quatro minutos volvidos e João Marcelo fez o empate a aproveitar uma bola que a defesa dos viseenses não conseguiu cortar e bateu Domen Gril.



Os minutos finais foram cheios de incidências, primeiro com André Clóvis, aos 82, a desperdiçar uma grande penalidade, e a permitir a defesa de Runje, mas o guarda-redes portista, aos 88, fez um autogolo ao defender para dentro da baliza um cruzamento de Ramirez.



Aos 90, o FC Porto B ficou reduzido a dez, com Rodrigo Ferreira a ver o segundo amarelo, e a ser expulso, e já aos 90+3, Marcus agrediu Bandeira e Artur Soares Dias mostrou-lhe o vermelho direto.



Após a 15.ª jornada o Académico de Viseu subiu, à condição, ao terceiro lugar, com 26 pontos, enquanto o FC Porto B mantém os 22 pontos com que chegou a esta ronda.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – FC Porto B, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Famana Quizera, 49 minutos.



1-1, João Marcelo, 78.



2-1, Runje (na própria baliza), 88.







Equipas:



– Académico de Viseu: Domen Gril, Bandeira, Arthur Chaves, André Almeida, Igor Milioransa, Nduwarugira, Masseguem, Toro (Yuri Araújo, 87), Famana Quizera (Massimo, 67) (Ramirez, 71), Gautier Ott (Paná, 87)e André Clóvis.



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Massimo, Ícaro Silva, Tiago Mesquita, Tomás Silva e Paná).



Treinador: Jorge Costa.







- FC Porto B: Runje, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Vasco Sousa, Sidnei Tavares (André Oliveira, 87), Manafá (Rui Monteiro, 87), Luís Mota (Umaro Candé, 69), Nilton (Jorge Meireles, 69), e Abraham Marcus.



(Suplentes: Ivan, Romain Correia, Abuashvili, David Vinhas, André Oliveira, Dinis Rodrigues, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé).



Treinador: António Folha







Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Ferreira (14 e 90), Toro (17), Igor Miioransa (30), Sidnei Tavares (47), Runje (82). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rodrigo Ferreira (90) e vermelho direto para Marcus (90+3).



Assistência: 882 espetadores.