Adepto do Vitória que caiu no estádio está fora de perigo

Transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, na sequência da queda, o espetador em causa teve uma fratura exposta num dos braços, à qual foi operado com sucesso na última madrugada, e deixou a unidade de cuidados intensivos, onde esteve por precaução.Segundo a mesma fonte, o homem está, ao que tudo indica, fora de perigo de vida, após a TAC realizada à cabeça não ter detetado qualquer lesão e a TAC realizada ao tronco ter revelado uma contusão pulmonar, que, à partida, é “recuperável”.A equipa médica do hospital vimaranense detetou também uma lesão numa das ancas.Na sequência da queda na parte inferior da bancada afeta ao Vitória de Guimarães, ao minuto 27, o adepto foi atendido por elementos das equipas médicas dos dois clubes e também por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa presentes no estádio.O embate da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol esteve interrompido por 13 minutos, antes de ser reatado e de terminar com um resultado de 3-0, favorável aos vimaranenses.Após o jogo, o presidente do emblema vimaranense, António Miguel Cardoso, mostrou-se “preocupado” com o estado de saúde de Nuno André, o adepto que caiu na bancada, tendo frisado que o “mais importante” naquele momento era a recuperação do espetador.”, disse, na sala de imprensa do estádio vimaranense.Também o Vizela endereçou “”, após “um dia difícil para todos os que estiveram no D. Afonso Henriques”.”, lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.Já a Liga Portuguesa de Futebol Profissional lamentou a situação ocorrida no Estádio D. Afonso Henriques, tendo prometido “acompanhar de muito perto a evolução do estado clínico do adepto que caiu de uma das bancadas do recinto” e “fazer tudo ao seu alcance para apurar as circunstâncias que originaram o incidente”.