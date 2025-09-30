AF Lisboa repudia atos de violência ocorridos em dois jogos dos distritais
A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) manifestou na segunda-feira o seu "mais veemente repúdio" pelos atos de violência ocorridos em dois jogos oficiais realizados no fim de semana, que culminaram na interrupção imediata das partidas.
Em causa estão os jogos da III Divisão do campeonato distrital de futebol entre as equipas do Sport Clube Sanjoanense e do Recreativo Águias da Musgueira, da Série 2, e também no jogo entre o Freiria Sport Clube e o Clube Desportivo Venda do Pinheiro, da Série 1.
"No primeiro incidente, registou-se um disparo de arma de fogo nas imediações do recinto desportivo, provocando pânico entre atletas, equipas técnicas e público presente. No segundo, um árbitro foi alvo de uma agressão física por parte de um elemento alheio ao jogo, num ato absolutamente intolerável e contrário aos valores do desporto", lê-se no comunicado divulgado pela AFL.
No domingo, fonte da PSP disse à Lusa que o recinto do Sport Clube Sanjoanense, em São João da Talha, em Loures, onde decorria o encontro com o Águias da Musgueira, teve de ser evacuado pelas 17:00, após várias pessoas terem ouvido alegados disparos.
A AFL condenou de forma "inequívoca" qualquer manifestação de violência nos espaços desportivos e reafirmou o seu compromisso com "a promoção de um futebol seguro, respeitador e formativo".
"Estes acontecimentos são profundamente lamentáveis e exigem uma resposta firme por parte das autoridades competentes", acrescentou a entidade, que garantiu que "está a colaborar com as autoriades policiais e judiciais na investigação dos factos" e que "irá acompanhar de perto o desenrolar dos processos, não excluindo a aplicação de sanções disciplinares e outras, aos envolvidos".
A associção apelou a "todos os clubes, atletas, dirigentes e adeptos para que se mantenham firmes na defesa dos princípios da ética desportiva, do respeito mútuo e da convivência pacífica, pilares fundamentais para o desenvolvimento do futebol distrital".
