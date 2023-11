AF Lisboa vai construir Vila do Futebol em Mafra

Na apresentação, a Associação de Futebol de Lisboa e Câmara Municipal de Mafra assinaram um contrato em regime de comodato de cedência de uma parcela de terreno para a construção dos equipamentos.A construção da Vila do Futebol em Mafra será dividida em três fases e o início das obras está marcado para o primeiro semestre de 2024. Na primeira fase está prevista a construção de três campos de futebol (dois relvados naturais e um sintético) e deve estar finalizada em 2026.A segunda fase deverá ser construída entre 2026 e 2028 e contará com um pavilhão e um campo de futebol de praia. O investimento estimado para estas duas fases é de quatro milhões de euros.Já a última fase projetada, cuja construção está prevista entre 2028 e 2030, é a edificação de uma unidade de alojamento e mais dois campos de relva sintética.O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, esteve presente e felicitou a AFL pela construção da Vila do Futebol, que considera “um projeto marcante”.Fernando Gomes dirigiu palavras de felicitação à Associação de Futebol de Lisboa pela apresentação do projeto do centro criado para usufruto das seleções distritais de Lisboa e também os clubes.O presidente da AFL, Nuno Cárcomo Lobo, agradeceu a Fernando Gomes pelo contributo que deu para que a ideia pudesse avançar.O mesmo sentimento foi partilhado pelo presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, que antevê que a obra irá representar um marco para a AFL, mas também para a própria região e para o município a que preside.“A construção da Vila do Futebol no nosso território é, para nós, motivo de grande orgulho”, disse.