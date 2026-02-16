AF Porto suspende Liga Carlos Alberto após críticas de pais e clubes por falta de condições

Numa circular dirigida a clubes filiados, SAD´S, SDUQ´S (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas), árbitros, a que a agência Lusa teve acesso, a direção da AF Porto comunica que "todos os encontros se encontram suspensos até deliberação final sobre a matéria", cancelando já as partidas agendadas para o próximo dia 21 de fevereiro.



A decisão, lê-se na missiva, surge na sequência de preocupações manifestadas pelos clubes relativamente à falta de condições verificadas nos recintos desportivos, no âmbito do atual formato de encontros concentrados daquela prova de futebol de formação que entrou em vigor no dia 31 de janeiro.



Neste modelo - orientação da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) – as equipas reúnem-se num único recinto desportivo pertencente a um elemento de cada série, onde serão realizados seis jogos de 20 minutos.



Na semana passada, vários pais de atletas sub-8 e sub-9 denunciaram à Lusa situações de "irresponsabilidade" e "falta de bom senso", relatando que dezenas de crianças foram obrigadas a jogar sob um temporal, com riscos de hipotermia e infraestruturas inadequadas, como balizas soltas e falta de água quente nos balneários.



As queixas estendiam-se também à organização logística em recintos como o de Freamunde, onde se concentraram dezenas de crianças num espaço sem as devidas condições e com vários problemas, como a escassez de balneários ou a falta de água quente.



Na altura, a AF Porto justificou a manutenção dos jogos com base em informações da Proteção Civil, mas admitiu a possibilidade de adotar, no futuro, um modelo de cancelamento preventivo perante previsões meteorológicas adversas.



Relativamente às críticas sobre as precárias condições logísticas em Freamunde, a associação adianta que terá ocorrido apenas um "problema momentâneo" com a água quente, garantindo, quanto à questão da lotação, que "havia dois balneários para oito equipas", cumprindo o regulamento aprovado em Assembleia Geral.



A associação liderada por José Manuel Neves agendou para a próxima quarta-feira, dia 18, uma reunião online com os emblemas filiados para analisar o formato da Liga Carlos Alberto.



De acordo com a informação disponibilizada em janeiro na sua página oficial, a Liga AF Porto Carlos Alberto tem 410 equipas inscritas e cerca de 3.500 atletas dos escalões Sub-9, Sub-8, Sub-7 e Sub-6.