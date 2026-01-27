Futebol Nacional
1.ª Liga
AFS anuncia saída do defesa Sidi Bane
O AFS e o defesa senegalês Sidi Bane chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as partes até junho de 2027, informou hoje o clube da I Liga de futebol.
Sidi Bane, contratado no início da época aos franceses do Lens, participou em 10 jogos pelo AVS, tendo marcado um golo diante do Tondela.
A passagem do defesa pela Vila das Aves, conhecido pelo seu estilo de jogo intenso, ficou marcada pela participação em várias grandes penalidades assinaladas contra a equipa nortenha, situação que limitou a sua utilização e culminou na saída hoje anunciada.
Sidi Bane é o quinto jogador a deixar o plantel em janeiro, durante a reabertura do mercado, depois de Kodisang, Bruno Lourenço, Jordi Escobar e António Machado.
Até ao final da semana, apurou a agência Lusa, poderão ser anunciadas mais saídas e, eventualmente, a chegada de mais reforços ao último classificado da I Liga de futebol, depois das entradas de Adriel e Roni.
A passagem do defesa pela Vila das Aves, conhecido pelo seu estilo de jogo intenso, ficou marcada pela participação em várias grandes penalidades assinaladas contra a equipa nortenha, situação que limitou a sua utilização e culminou na saída hoje anunciada.
Sidi Bane é o quinto jogador a deixar o plantel em janeiro, durante a reabertura do mercado, depois de Kodisang, Bruno Lourenço, Jordi Escobar e António Machado.
Até ao final da semana, apurou a agência Lusa, poderão ser anunciadas mais saídas e, eventualmente, a chegada de mais reforços ao último classificado da I Liga de futebol, depois das entradas de Adriel e Roni.