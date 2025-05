AFS e Vizela decidem vaga na I Liga

Os dois próximos fins de semana vão também decidir a última equipa que vai disputar a II Liga, com o Paços de Ferreira, 16.º classificado neste escalão, a enfrentar o Belenenses, terceiro da fase final da Liga 3, na luta pela vaga.



O primeiro jogo decorre no sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa, pelas 19h00, enquanto a segunda mão está agendada para 1 de junho, pelas 17h00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Tal como nas derradeiras quatro temporadas, que proporcionaram outros tantos êxitos dos representantes da II Liga, a 18.ª e última vaga da próxima edição do escalão principal vai ser conhecida com recurso a uma eliminatória a duas mãos, que arranca no sábado, pelas 19h45, na Vila das Aves, com o segundo jogo em 1 de junho, à mesma hora, em Vizela.Os vizelenses partem com a história recente do seu lado, depois de nas últimas quatro épocas ter sido sempre a equipa da II Liga a vencer o play-off, enquanto o AFS sabe o que é jogar este momento decisivo e vai procurar sair vencedor como fez na temporada transata.O AFS foi buscar o treinador José Mota para as duas últimas jornadas da I Liga e esteve envolvido até ao último jogo na luta pela manutenção com Farense e Boavista, que desceram de forma direta, e Estrela da Amadora, que assegurou a manutenção.Os adversários acabaram por conseguir a subida direta e o Vizela, orientado por Fábio Pereira, teve de se contentar com a disputa do play-off.