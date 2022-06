AG da FPF suspende votação do Regulamento Disciplinar da Liga de clubes

Após o final da AG extraordinária, que decorreu na Cidade do Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, em comunicado, que a direção da FPF "levantou questões e dúvidas quanto ao artigo 150.º do mesmo regulamento, cuja discussão e ratificação se encontrava na ordem de trabalhos" da reunião magna.



O ponto da ordem de trabalho foi suspenso e será retomado para discussão e votação numa AG, a realizar-se em 25 de julho, se acordo com a LPFP.



"Uma suspensão plenamente justificada para que questões de índole jurídica possam ser avaliadas com a atenção devida. A Liga Portugal entende que todas as diligências clarificadoras são úteis e desejáveis, e não deixará de as levar a cabo. Os clubes sempre estiveram, estão e estarão junto daquela que é a nossa maior equipa, a seleção nacional", manifestou a Liga de clubes.



O artigo 150.º do Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela LPFP diz respeito à "Falta de participação em Seleções Nacionais".



No mesmo comunicado, a LPFP revelou ainda que o Conselho de Disciplina da FPF levantou "reservas quanto à eventual existência de desconformidades legais nos artigos 225.º, 259.º, 261.º e 276.º do Regulamento Disciplinar".