AG da Liga e Cimeira de Presidentes adiadas para sexta-feira

"Em virtude das cerimónias fúnebres do ex-presidente da LPFP e ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a AG extraordinária e a XIV Cimeira de Presidentes, inicialmente agendadas para segunda-feira, 17 de fevereiro, vão realizar-se na sexta-feira, 21 de fevereiro", pode ler-se em comunicado da LPFP.

Segundo o mesmo documento, a AG extraordinária arrancará, agora, pelas 14:00, na sede do organismo, no Porto, seguindo-se a Cimeira de dirigentes dos clubes, pelas 15:45, apesar de, no sábado, terem mantido, inicialmente, a reunião magna para segunda-feira, adiando-a apenas em algumas horas.

O funeral do antigo dirigente `azul e branco` vai realizar-se na segunda-feira, pelas 11:00, após o velório, que vai iniciar-se durante a tarde de hoje, partir das 18:00, na Igreja das Antas.

A Câmara Municipal do Porto decretou luto municipal para segunda-feira.

Fonte da Liga tinha confirmado à Lusa que a AG se manteria na segunda-feira, algumas horas após o funeral, mas o organismo decidiu hoje alterar para o final da semana a data da reunião magna, que deverá marcar a despedida de Pedro Proença do cargo de presidente da LPFP, que ocupa desde 2015.

O antigo árbitro foi eleito, na sexta-feira, para a liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), cuja cerimónia de posse também já foi adiada, de terça-feira para 24 de fevereiro.

Proença foi eleito para suceder a Fernando Gomes na presidência da FPF, no quadriénio 2024-2028, na sexta-feira, com 62 votos entre os 84 delegados que votaram na AG eleitoral da FPF, contra 21 de Nuno Lobo, que presidiu nos últimos 13 anos à Associação de Futebol de Lisboa, tendo havido também um voto em branco.

O ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa, que se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.