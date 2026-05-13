AG para alterações regulamentares nas Ligas de futebol marcada para 20 de maio

A reunião extraordinária irá decorrer no auditório do Arena Liga Portugal, no Porto, onde vão ser apreciadas, discutidas e votadas as propostas de alteração aos regulamentos de competições, disciplinar e arbitragem organizadas pelo organismo, além de outros assuntos de interesse associativo.



De acordo com a nota, os associados podem, até ao terceiro dia útil anterior à data da reunião, apresentar, por escrito, as propostas concretas sobre os pontos da ordem do dia que pretendam submeter à apreciação da AG.