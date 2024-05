Agra renova com Boavista por mais uma temporada

”, fixou o avançado, em entrevista à agência Lusa.Salvador Agra, de 32 anos, deixou o Tondela, então recém-despromovido à II Liga, para rumar ao Boavista no verão de 2022, juntando seis golos e oito assistências nos 69 jogos realizados nas últimas duas épocas, com o estatuto de habitual titular no corredor direito.”, salientou o extremo, cujo vínculo terminava em junho, mas foi prolongado por mais uma temporada.Depois de terem finalizado a edição 2022/23 da I Liga na nona posição, os "axadrezados" averbaram a classificação (15.º posto) e produção (32 pontos) mais baixas desde a sua reintegração administrativa na elite, em 2014/15, sofrendo até ao fim na fuga ao play-off.”, disse o terceiro jogador mais utilizado esta temporada pela equipa do Bessa, com 34 encontros.Com passagens prévias no campeonato ao serviço de Olhanense (2011/12), Sporting de Braga (2013 e 2014/15), Académica (2014), Nacional (2015-2017), Desportivo das Aves (2017/18) e Tondela (2020-2022), Salvador Agra soma quase uma década e meia como futebolista profissional e admite ser um exemplo para a juventude do plantel do Boavista.”, notou o extremo, inserido no atual lote de capitães.Em função da escassez de opções do emblema do Bessa, Salvador Agra jogou algumas vezes adaptado a lateral direito, recuperando um papel desempenhado anteriormente na carreira, durante a qual chegou a constar dos quadros do Benfica (2017-2019) - sem ter somado minutos ao serviço do conjunto principal -, arrebatou uma Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves (2017/18) e foi campeão da Polónia pelo Legia Varsóvia (2019/20).