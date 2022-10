"Águias" seguras e "dragões" de duas caras

Ainda sem qualquer derrota em toda a temporada, o Benfica chega ao clássico do Dragão, da 10.º jornada, com nove vitórias, num percurso 100% vitorioso apenas interrompido por empate a zero em casa do Vitória de Guimarães, no único encontro em que não marcou esta temporada.Além dos vimaranenses, apenas não foram derrotados pelo Benfica o Paris Saint-Germain (dois empates a um golo), na Liga dos Campeões, e o Caldas (da Liga 3), eliminado no desempate por penáltis (5-3), após um empate 1-1 na terceira eliminatória da Taça de Portugal.Até agora, em nove encontros na I Liga, os encarnados marcaram 23 golos e sofreram apenas cinco, todos no seu terreno, embora fora de casa apenas tenha vencido uma vez por mais de um golo - 3-0 em casa do Boavista.





Equipa estável



Na I Liga, os comandados de Roger Schmidt têm como resultados mais dilatados os triunfos caseiros sobre o Arouca (4-0), logo na estreia no campeonato, e sobre o lanterna-vermelha Marítimo (5-0).



Sem promover grande rotatividade no seu plantel - a exceção será talvez a lateral direita, dividida entre Gilberto e Alexander Bah -, o treinador alemão tem apresentado um "onze" tipo, no qual se destaca, entre outros, o reforço Enzo Fernández, importantíssimo no meio-campo.



Destaque ainda para o renascido João Mário, o goleador Gonçalo Ramos e o jovem António Silva, que soube aproveitar as lesões dos companheiros para se impor no centro da defesa ao lado do capitão Otamendi.