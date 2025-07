Agustín Moreira e Martín Fernández reforçam Gil Vicente

Agustín Moreira, de 24 anos, é um extremo formado no Defensor Sporting, e representou o CA Progreso nas últimas cinco temporadas, tendo agora a primeira oportunidade fora do Uruguai.



Já Martín Fernández, de 22 anos, é um médio ofensivo canhoto, internacional sub-20 pelo Uruguai, e chega do Boston Rivers, depois de também ter representado o CA Cerro e o CS Miramar Misiones, onde esteve os últimos três anos, também por cedência.



Ambos os jogadores, que chegam por empréstimo, mas com opção de compra para os gilistas, já estão integrados nos trabalhos de pré-época do plantel orientado por César Peixoto.



Com estas duas entradas, o número de reforços confirmados pelo Gil Vicente para a época 2025/26 sobe para sete, incluindo o guarda-redes Dani Figueira (ex-Estoril Praia), o avançado Gustavo Varela (cedido pelo Benfica), o defesa central António Espigares (ex-Villareal, de Espanha), o médio Luís Esteves (ex-Nacional) e o lateral-esquerdo Ghislain Konan (ex-Burgos, de Espanha).