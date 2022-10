Al Musrati renova com o Sporting de Braga até 2026

Al Musrati chegou ao Sporting de Braga em 2020/21, depois de ter feito uma temporada a meias entre Vitória de Guimarães e Rio Ave, e tinha vínculo inicial que era válido até julho de 2024.

"Com 99 jogos ao serviço do Sporting Braga e sete golos, o internacional líbio é um dos elementos em destaque na equipa arsenalista, assumindo um papel preponderante na equipa", lê-se na nota divulgadas pelos minhotos.

Depois de ter iniciado a carreira no seu país, no Al Ittihad Tripoli, o médio rumou a Portugal para a equipa B do Vitória de Guimarães, em 2016/17.

Já com a camisola do Sporting de Braga, Al Musrati conquistou uma Taça de Portugal, em 2020/21.

Com a Líbia, o médio soma 37 internacionalizações e dois golos.