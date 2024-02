Al Musrati sai para o Besiktas e pode render 14,5 milhões ao Sporting de Braga

O jogador líbio, de 27 anos, ingressa na equipa turca -- o mercado só fecha hoje naquele país - orientada pelo ex-selecionador nacional Fernando Santos por empréstimo, com o pagamento imediato de um milhão de euros.

Está contemplada uma cláusula de compra obrigatória de 11 ME, acrescendo a estes valores mais 2,5 ME mediante objetivos coletivos, informaram os `arsenalistas`, pelo que a transação pode chegar aos 14,5 ME.

Al Musrati, de 27 anos, chegou a Portugal em 2016/17 para o Vitória de Guimarães, clube no qual jogou três temporadas na equipa B. A meio da época seguinte, ingressou no Rio Ave, por empréstimo dos vimaranenses.

O Sporting de Braga contratou-o a custo zero em 2020/21 e rapidamente se tornou num jogador `chave` dos bracarenses, ao serviço dos quais realizou 151 jogos (15 golos) e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Na presente época, o jogador sofreu algumas lesões e esteve parado cerca de um mês e meio, entre dezembro e janeiro.