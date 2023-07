Alejandro Marqués regressa ao Estoril Praia

Na última época, o jogador de 22 anos já havia representado o Estoril Praia, na I Liga de futebol, mas por empréstimo da Juventus, tendo nesse período apontado cinco golos em 19 partidas disputadas.Antes de rumar a Portugal, o avançado foi igualmente cedido de forma temporária em 21/22 ao Mirandés, de Espanha, país onde havia cumprido os últimos anos da sua formação ao serviço do FC Barcelona.De resto, Marqués é também detentor de cidadania espanhola e cumpriu todo o seu percurso formativo no país. Nos escalões jovens, o atacante serviu o Espanyol e o Jabac i Terrassa antes de rumar ao FC Barcelona, onde evoluiu por duas épocas e meia.O Estoril Praia vai assim remodelando o seu plantel de forma progressiva, alcançando com Alejandro Marqués a terceira contratação dos "canarinhos" no atual mercado, juntando-se ao avançado Heriberto Tavares e o médio Rafik Guitane.No arranque oficial da época 2023/24, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, a formação orientada por Álvaro Pacheco ultrapassou com sucesso o Paços de Ferreira, vencendo este oponente, que militará na II Liga de futebol, por 2-0.