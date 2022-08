Alemão Julian Draxler reforça Benfica

Draxler chega por empréstimo do PSG depois de perder espaço no plantel orientado por Christophe Galtier.Draxler tem 28 anos e foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014.O ano passado, ao serviço do clube de Paris, realizou 24 jogos e marcou 2 golos. Draxler chegou a Paris em 2017.





O jogador é conhecido pelo seu sentido ofensivo dentro das quatro linhas. O seu 'drible' deixa muitos adversários para trás, tem a capacidade de efetuar cruzamentos com facilidade e denota bom sentido coletivo.





Draxler formou-se no Schalke 04 e chegou à seleção alemã com apenas 18 anos.