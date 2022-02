Alex Costa quer 15 milhões para financiar SAD do Vitória

Disposto a preservar a “maioria” do clube na sociedade, adquirida durante o mandato iniciado em 2019, sob a presidência de Miguel Pinto Lisboa, esse aumento prevê a entrada de 12,5 milhões de euros por parte do Vitória, sendo descontados cinco milhões para completar a aquisição do capital do anterior acionista maioritário, Mário Ferreira, e 7,5 milhões de “investidores minoritários”.Para o antigo lateral direito, que representou não só os vimaranenses, mas também o Moreirense, o Benfica e os alemães do Wolfsburgo,”, reiterou, durante a apresentação do seu programa eleitoral, decorrido no centro de artes e espetáculos São Mamede, em Guimarães.





O candidato a vice-presidente para a área financeira salientou o aumento de capital de 15 milhões de euros é a “mãe de todas as medidas financeiras”, ao alegar que, a 31 de dezembro de 2021, a SAD vitoriana tinha um capital próprio negativo de 14 milhões de euros.Além dessas hipóteses de financiamento, Eduardo Leite realçou que a SAD precisa de uma supervisão mais independente, com a apresentação do orçamento anual aos sócios e a criação do conselho fiscal para a sociedade.O candidato à presidência do Vitória de Guimarães prometeu ainda uma “política de contratações” para o futebol que “comece em baixo e termine em cima”, para que a “decisão do ponto de vista técnico e financeiro” ocorra depois de “um processo metódico de filtragem” dos perfis de jogadores.Alex Costa tenciona ainda construir plantéis mais curtos para o futebol profissional e prometeu competir na Liga Revelação, destinada ao escalão sub-23, com a equipa que milita no escalão sub-19, para reduzir o “número de atletas com contrato profissional”.