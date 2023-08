Alexandre Camacho vence na Madeira, José Pedro Fontes pontua para o Nacional

Alexandre Camacho, que teve Pedro Calado como navegador, terminou a prova madeirense com o tempo de 1:49.32,2 horas, batendo o italiano Giandomenico Basso (Skoda Fábia) por 20,6 segundos, com José Pedro Fontes em terceiro, a 50,4 segundos.



Como os dois primeiros classificados não participam no CPR, Fontes amealhou a pontuação máxima, naquela que é a sua primeira vitória da temporada nas seis provas até agora disputadas.



A nível geral, este foi o sexto triunfo do madeirense Alexandre Camacho na ‘sua’ prova, terceiro consecutivo, ampliando um recorde que já lhe pertencia.



Quanto ao CPR, José Pedro Fontes confirmou a primeira vitória da temporada.



“Foi um excelente resultado e uma ótima operação a nível de CPR no que toca à luta pelo primeiro lugar, pois ainda restam duas provas de asfalto para o termo da época e estamos na disputa de um campeonato que queremos ganhar”, declarou o piloto da Citroën.



Armindo Araújo (Skoda Fábia) recuperou até ao segundo lugar, quinto da geral, a 33,1 segundos do vencedor.



“No primeiro dia errámos na escolha de pneus, mas hoje e sem problemas fomos aumentando o ritmo, conseguindo bons tempos, o que nos deixa bastante satisfeitos. Foi um rali em crescendo, que nos deixa boas perspetivas para o futuro”, disse o campeão nacional em título, que ultrapassou Ricardo Teodósio (Hyundai i20) neste derradeiro dia de prova.



“Demos um ‘toque’ na penúltima classificativa e o carro ficou bastante desalinhado. De qualquer modo, o balanço acaba por ser positivo, dado que ganhámos pontos ao nosso adversário direto e creio que estamos no bom caminho”, disse o algarvio.



Miguel Correia (Skoda Fábia) foi o oitavo, quarto do CPR, mas conserva a liderança do campeonato.



“Este não é o resultado que esperava, mas continuamos na liderança do CPR. Nada está perdido, mas teremos que trabalhar muito para os dois próximos ralis”, declarou o piloto bracarense.



Miguel Correia tem, agora, 106 pontos, contra os 98 de José Pedro Fontes e os 94 de Ricardo Teodósio. Armindo Araújo é quarto, com 82.



A próxima prova (sétima e penúltima) do CPR, de novo em asfalto, é o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, em 15 e 16 de setembro, em Trás-os-Montes.