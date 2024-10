Alexandre Santana pretende Casa Pia a manter consistência e bom momento atual

“Não podemos ter na cabeça que já fizemos muita coisa. Não fizemos nada, estamos num caminho que vai trazer muitas pedras. Estamos muito focados em mantermos a consistência em casa e dar continuidade ao bom momento que atravessamos, apenas uma derrota nos últimos jogos e foi contra um Sporting demolidor”, realçou o técnico.



Alexandre Santana espera uma partida difícil contra um Nacional cujos resultados “não refletem a qualidade” que tem apresentado, embora venham de uma eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal, aos pés do ‘secundário’ União de Leiria (2-1).



“Poderemos ver o copo ao contrário, que é um Nacional a querer sair de um momento menos feliz, com uma equipa técnica a querer mostrar trabalho e as consequências do que fez até hoje. História é história, serve para muita coisa, mas é importante pensar no que vem a seguir, antecipar cenários e não nos agarrarmos a esses números. Vale o que vale, temos em conta, mas não é determinante na forma de ver as coisas”, frisou.



Jogar em reduto emprestado, em Rio Maior, é uma condicionante que o Casa Pia tem conseguido ultrapassar, considerou Alexandre Santana, embora apelando à presença de mais adeptos, num horário e dia de semana pouco habitual (18:45 de sexta-feira).



“Quando nos apresentámos para esta época, todas as pessoas sabiam de antemão as condicionantes que tínhamos. Nunca servirá de desculpa não termos essas pessoas, que não podem estar perto de nós devido à distância. Cabe-nos a nós fazer acontecer. A seu trecho, com os nossos resultados e uma postura positiva, cada vez teremos mais pessoas. O Casa Pia não é um clube qualquer, tem uma história muito grande e um significado para além do futebol para muitas pessoas em Lisboa”, expressou o técnico.



O médio búlgaro Andrian Kraev saiu tocado do jogo da Taça em Amora e encontra-se em dúvida para a receção ao Nacional, num boletim clínico que conta também com o defesa Duplexe Tchamba e os avançados Henrique Pereira, Kiki Silva e Clau Mendes.



“O Kraev saiu tocado, mas ainda nos falta um treino. Não consigo dizer se poderá ser opção. A equipa do Nacional é completamente distinta, temos de ver qual é o jogador mais útil para determinada estratégia. A estratégia passa por vários fatores para além da lesão do Kraev”, analisou o treinador-adjunto, sobre possíveis mudanças na equipa.



O Casa Pia, 11.º colocado, com oito pontos, recebe o Nacional, 17.º e penúltimo, com cinco, na sexta-feira, a partir das 18:45, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa, que contará com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.