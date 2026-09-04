Alexandre Santos é o novo treinador de futebol do Nacional

O técnico, de 49 anos, chega para substituir João Gião, demitido ao fim de quatro jornadas, nas quais o emblema insular somou uma vitória, um empate e duas derrotas, a última no domingo, frente ao Estrela da Amadora (3-2), que precipitou a decisão.

Após um início de carreira em que foi adjunto, entre outros, de José Peseiro, Alexandre Santos iniciou a carreira como treinador principal no Real SC, contando ainda com passagens, a nível sénior, pelo Alverca, Petro Luanda, de Angola, CS Sfaxien, da Tunísia, FAR Rabat, de Marrocos, e Kuwait SC, último clube em que esteve.

Orientado interinamente pelo treinador dos juniores, Bruno Abreu, o Nacional, que ocupa o 10.º lugar, em igualdade com o Sporting de Braga (nono, menos dois jogos) e o Moreirense (11.º, menos um jogo), visita o Sporting, segundo, com 10, no sábado, às 20:30, na quinta jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.