Alexandrina Cruz é candidata à presidência do Rio Ave

O prazo para receção de listas terminou quarta-feira, às 18h00, e, além da candidatura anunciada pela atual vice-presidente do clube em 2 de junho, não surgiram mais interessados em apresentar-se para o ato eleitoral, agendado para 1 de julho.Alexandrina Cruz, gestora de 45 anos, que trabalha na Câmara de Vila do Conde e que há quase duas décadas pertence à estrutura diretiva do clube, será assim a primeira mulher presidente da história do Rio Ave.A candidata, que vai encabeçar a Lista A, vai suceder a António Silva Campos na liderança do clube, dirigente que, depois de 13 anos na presidência, decidiu não continuar devido a problemas de saúde.Quando anunciou a sua candidatura, no início de junho, Alexandrina Cruz prometeu c, assegurando que se fará acompanhar por uma “equipa renovada, apresentando um projeto que corresponda aos anseios e exigências dos sócios".", disse então Alexandrina Cruz.As eleições no clube vila-condense estão agendada para o dia 1 julho, no estádio do Rio Ave, entre as 10h00 e as 20h00, e podem votar todos os sócios maiores de idade, que tenham as quotas pagas até junho.