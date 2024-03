Álvaro Pacheco confirma saída do avançado André Silva

Autor de 13 golos em 28 jogos oficiais na presente temporada, 10 deles para o campeonato, o ponta de lança brasileiro, de 26 anos, deixou de treinar com os vimaranenses na terça-feira e viajou para o Brasil, tendo desembarcado na quinta-feira no aeroporto de Guarulhos, na sequência da veiculada transferência para o São Paulo, da Série A brasileira.



Questionado sobre o impacto da saída do dianteiro, o técnico de 52 anos disse ter “confiança e tranquilidade” nos jogadores que tem “dentro de portas” e mostrou-se convencido de que o plantel se pode apresentar “ainda mais forte” no último terço da temporada.



“São as leis do mercado. Isso (a saída de André Silva) deve-se muito à qualidade e ao desempenho dos nossos jogadores. Não gostava de perder nenhum jogador, mas eu e a nossa administração estamos claramente em sintonia. Sabemos qual o projeto e as necessidades do clube. Estamos a trabalhar no melhor para o Vitória. Quando perdemos um elemento de que gostamos, temos tendência a unirmo-nos. Não tenho dúvidas de que a nossa equipa vai ficar mais forte”, referiu, durante a antevisão ao encontro de sábado com o Estoril Praia, para a 24.ª jornada.



Apesar da tendência para se analisar o rendimento dos avançados pelos golos que marcam e pela sua influência nos resultados das equipas, Álvaro Pacheco frisou que Nélson Oliveira, internacional português contratado no mercado de inverno, após a saída de Alisson Safira para o Santa Clara, e Adrián Butzke estão a evoluir.



“Temos tendência a avaliar as situações por quem ganha ou por quem perde. O mais importante, para mim, é o processo, o rendimento apresentado durante a semana e o crescimento ao longo deste percurso. Eles têm tido evolução, tanto o Butzke, como o Nélson, não só a nível desportivo, como a nível físico. São dois jogadores que dão tranquilidade para os próximos desafios”, acrescentou.



Antigo ponta de lança de Rio Ave e de Arouca, André Silva está de saída do Vitória de Guimarães, numa transferência ainda por oficializar, após ter sido contratado aos arouquenses no início da época 2022/23, tendo somado, na primeira época em Guimarães, seis golos em 32 partidas.