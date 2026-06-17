Álvaro Pacheco explica saída com diferentes visões para o Casa Pia

“Depois de uma época de grande exigência e de objetivos alcançados, chegou o momento de encerrar este ciclo como treinador do Casa Pia AC. A forma como cada uma das partes idealizava os próximos passos do projeto levou a que, com honestidade, se entendesse que o mais correto seria seguirmos caminhos diferentes”, começou por escrever, num texto publicado nas redes sociais.



O Casa Pia e o treinador Álvaro Pacheco chegaram a acordo para a cessação do contrato que unia as duas partes, confirmou na terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, através de um comunicado.



“Foi uma caminhada exigente, marcada pelo trabalho, pelo compromisso e pela dedicação de todos. O principal objetivo foi alcançado: o Casa Pia continua entre os maiores do futebol português. Saio com a tranquilidade de ter honrado essa responsabilidade até ao último dia”, expressou.



Álvaro Pacheco, de 54 anos, chegou em janeiro e ajudou o Casa Pia a assegurar a permanência na I Liga - apesar do 16.º e antepenúltimo lugar -, através do play-off, superando o Torreense, terceiro na II Liga e histórico vencedor da Taça de Portugal.



“Agradeço aos jogadores, verdadeiros guerreiros ao longo de toda a temporada, à direção e a todo o 'staff' pelo trabalho constante. Aos adeptos, o meu obrigado pelo apoio! Desejo ao Casa Pia AC as maiores felicidades e muitos sucessos para o futuro”, frisou.



O treinador passou antes pelos sauditas do Al-Orobah e pelos brasileiros do Vasco da Gama, já depois de ter representado Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Vizela, Fafe e Lixa, tendo sido ainda adjunto nos lituanos do FK Jonava, além de Boavista, Moreirense e Penafiel.



“Levo comigo o orgulho pelo trabalho realizado e o respeito por todos aqueles que fizeram parte deste caminho. O meu foco passa agora para os próximos desafios”, sentenciou.

