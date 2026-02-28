Álvaro Pacheco pede ambição para o Casa Pia impor o seu jogo contra o Moreirense

“Vamos ter um jogo competitivo que vai ser decidido por pormenores e vamos ter de estar ao mais alto nível, muito focados, concentrados e ambiciosos para sermos capazes de impor o jogo que queremos”, afirmou Álvaro Pacheco.



O técnico casapiano elogiou o “excelente” campeonato que o Moreirense tem vindo a fazer, dizendo que a estabilidade pontual da equipa de Vasco Botelho da Costa lhe permite “encarar cada jogo com maior tranquilidade”.



Álvaro Pacheco afirmou que, apesar de ter a quarta pior defesa da I Liga, com 43 golos sofridos, o Casa Pia “tem vindo a melhorar” ao nível defensivo, mostrando-se “tranquilo” com o ‘crescimento’ da equipa.



“Temos de valorizar o crescimento que a equipa tem tido. Vimos de duas vitórias em casa e isso é de realçar. Vão ser duas equipas bastante personalizadas, um Casa Pia que está a ‘crescer’ e um Moreirense completamente identificado com o processo do seu treinador”, vincou.



Álvaro Pacheco revelou que o central José Fonte está de regresso aos convocados, dizendo que “gosta” de ter todos os jogadores disponíveis, mas que “não gosta” de individualizar, destacando a "importância do coletivo”.



Em sentido contrário, Ricardo Batista irá falhar a partida e Lawrence Ofori está em dúvida. O técnico revelou ainda que o defesa Duplexe Tchamba está de saída para ingressar no futebol brasileiro, num acordo cuja confirmação oficial está ‘presa’ por questões burocráticas.



O Casa Pia, 13.º classificado com 22 pontos, recebe o Moreirense, oitavo com 33, no domingo às 18:00, em Rio Maior,com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

