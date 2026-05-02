Álvaro Pacheco pede controlo emocional ao Casa Pia frente ao Tondela

"São três finais, mas temos de ter noção de que não há drama nenhum. Temos de nos manter focados no trabalho, crença e vontade de voltar outra vez a conquistar três pontos. Sentimos e estamos confiantes de que vamos conseguir. O jogo tem um cariz especial no controlo emocional, sensações e emoções que vamos sentir. Os jogadores estão mais do que preparados para este tipo de jogo e têm de ter maturidade para se agarrarem à sua tarefa”, apontou Álvaro Pacheco.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador manifestou a sua confiança no triunfo contra um adversário direto, que, “se perde, fica muito longe dos seus objetivos”, mas alertou para a consolidação das ideias.



“O adversário vem de um bom jogo [empate 2-2 em Alvalade]. O Tondela cresceu e ficou mais consolidado nas ideias do novo treinador. Serão duas equipas a querer ganhar o jogo e não tenho dúvidas de que vai haver golos. A formação que for mais madura e tiver melhor controlo emocional vai estar mais perto de ganhar. A equipa está preparada para estas finais, nós temos é de acreditar”, perspetivou o técnico.



Álvaro Pacheco, de 54 anos, frisou que a equipa “está triste”, pois entende que os resultados recentes “não são condizentes com as exibições”, devido a “pequenos pormenores” que o Casa Pia não controla e que têm caído para o lado adversário.



“Têm de estar confiantes e perceber que têm evoluído. Em todos os jogos eles são capazes de competir e lutar pelas vitórias, mas há sempre pequenos pormenores. Teremos de nos agarrar ao nosso jogo e ao que temos planeado, metendo a nossa alma, crença e vontade. Em Barcelos, o resultado foi completamente injusto, pela nossa exibição e pelo que produzimos. Para regressar às vitórias, é manter o nosso trabalho e fazer isso acontecer com naturalidade e controlo emocional”, reforçou.



Ricardo Batista e José Fonte já treinam de forma condicionada, mas ainda estarão fora das opções, tal como o castigado Pedro Rosas, mas Álvaro Pacheco salientou que quer dar estabilidade ao ‘onze’ inicial, sem olhar para resultados de terceiros.



“Contra o Sporting de Braga e Gil Vicente, tivemos prestações fantásticas e fomos dominantes. Eu quero dar continuidade e estabilidade aos nossos jogadores para neste jogo nós voltarmos a ser capazes de explanar o futebol que temos praticado. Quem for chamado, é estar tranquilo e ser casapiano”, sentenciou o felgueirense.



Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, com 26 pontos, e Tondela, 17.º e penúltimo, com 22, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, na 32.ª ronda da I Liga de futebol, em jogo arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.