Álvaro Pacheco quer Casa Pia a aproveitar desequilíbrios do Estoril Praia

“Vai ser um grande jogo. A ideia do seu treinador [Ian Cathro] é de equipa grande, gosta de ter a equipa em processo ofensivo, mas têm alguns contras e estão muitas vezes desequilibrados. Temos de fechar espaços que o Estoril Praia aproveita bem para as suas combinações e ser inteligentes quando tivermos de acelerar. Quando não houver espaço, temos de saber como o provocar. Acredito muito que a equipa dará uma resposta muito tranquila”, disse o técnico, em conferência de imprensa.



Os ‘gansos’ enfrentam um adversário que, apesar desses desequilíbrios, tem tido um ataque muito profícuo, sendo o quinto melhor do campeonato, somente atrás dos quatro primeiros classificados, e anulá-lo poderá ditar um resultado positivo.



“Temos sido uma equipa muito sólida e compacta no processo defensivo, poucas oportunidades temos concedido aos adversários. Vamos encontrar um adversário muito forte a jogar em casa e com caudal ofensivo muito grande, dada a qualidade individual dos jogadores, mobilidade e capacidade de improviso. Será um desafio continuar a mostrar crescimento, solidez defensiva e acutilância ofensiva”, frisou.



Álvaro Pacheco regressa a um reduto que teve o “orgulho de estar como jogador e treinador”, mas está “focado no presente” e numa partida em que não pode contar com o lesionado Ricardo Batista, Ofori em dúvida e com o suspenso David Sousa.



“O coletivo está acima das individualidades. Todos os jogadores são importantes para a equipa e as nossas pretensões. Importante é todos eles estarem muito bem preparados para ajudarem a atingir os nossos objetivos. Infelizmente, o David não pode, mas o José Fonte poderá ser opção, como também temos o André Geraldes, o Pedro Rosas e o Kaique Rocha. Nesse sentido, eu estou descansado”, salientou.



O central brasileiro é destacadamente o jogador da competição com mais cartões amarelos recebidos, tendo já 12 em 18 encontros, com os perseguidores próximos a terem nove, mas Álvaro Pacheco garantiu que ele “está a aprender para o futuro”.



“Temo-lo obrigado a sair da zona de conforto e está a evoluir muito. São situações que acho que vai aprender e ter noção. Os cartões amarelos têm preponderância muito grande, mas vai tornar-se mais forte no futuro, ele está a aprender”, realçou.



O Casa Pia, 13.º, com 23 pontos, visita o Estoril Praia, oitavo, com 33, no sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais, na 25.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.