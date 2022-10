Álvaro Pacheco quer dar continuidade ao processo de "evolução da equipa"

Álvaro Pacheco garantiu, em conferência de imprensa, que o encontro da última jornada, com o Portimonense, em casa, que terminou com a vitória dos vizelenses, foi importante para este processo de crescimento e de consolidação.



“É sempre com o objetivo de sermos capazes de conquistarmos os três pontos. Conseguimos no último desafio, foi importante para aquilo que tem sido a evolução desta equipa, o que temos feito ao longo desta caminhada. Mas pretendemos dar continuidade a este crescimento como equipa e como ideia de jogo, mas também a nível pontual”, admitiu o técnico.



Sobre o adversário, o treinador não tem dúvidas que vai encontrar dificuldades.



“É uma equipa muito bem estruturada, que foi crescendo ao longo do campeonato. Os pontos deram-lhe tranquilidade e a equipa cresceu ao nível da maturidade. Vai lutar pelos três pontos, da mesma forma que o Vizela vai, porque também estamos a crescer. E acreditamos que vamos conseguir”, salientou ainda.



Álvaro Pacheco está consciente de tudo o que tem de fazer para conseguir vencer o Casa Pia e garantiu que os seus jogadores têm a lição bem estudada.



“Temos de ser uma equipa muito pressionante e estarmos sempre compactos para não permitir o espaço para o Casa Pia ser associativo, como também defender a profundidade. Com bola temos de ser criteriosos, saber provocar o espaço e conseguirmos depois estar tranquilos e fazer golos. Esta semana de trabalho foi fantástica, a equipa cresceu como equipa e ao nível da confiança, porque trabalhar sobre vitórias é melhor. Acredito que vai ser um grande jogo de futebol”, frisou ainda.



O Vizela, em 14.º lugar, com oito pontos, desloca-se ao Jamor, às 18:00, para defrontar o Casa Pia, em quarto lugar, com 17 pontos, numa partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.