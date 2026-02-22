Álvaro Pacheco vê Famalicão como bom desafio para testar identidade casapiana

“É mais um desafio difícil, com um adversário num bom período e a crescer. Nós temos de continuar o percurso e manter o nível de crescimento, no processo defensivo e ofensivo. Temos de ter identidade casapiana. É um adversário muito forte, que, em casa, tem conseguido sempre a vitória. É olhar para as soluções que andamos a trabalhar nesta semana, e ir com coragem e ambição para impor o nosso jogo”, frisou, em conferência de imprensa.



O Casa Pia não pode contar com o ala direito espanhol Gaizka Larrazabal e com o ponta de lança brasileiro Cassiano, suspensos após terem visto um quinto cartão amarelo no triunfo na receção ao Arouca, por 3-2, a contar para a jornada anterior.



“A equipa tem de estar acima de qualquer individualidade. Gostava de ter todas as soluções, mas olho para isto como uma oportunidade. Outros jogadores têm essa oportunidade para jogar e desfrutar. Temos de ser casapianos”, vincou o treinador.



Nos derradeiros quatro encontros, o Casa Pia soma duas vitórias e dois empates, o que permitiu aos ‘gansos’ saírem do lugar de acesso ao play-off de manutenção e ascender à 13.ª posição, quatro pontos acima da zona perigosa da classificação.



“Em todos os desafios, queremos conquistar três pontos e ir em busca do que nós pretendemos, olhando para a disputa, conquista, evolução e crescimento. Acima de tudo, percebendo que temos identidade e disso não podemos abdicar. Não nos podemos desviar dos nossos valores. É outra oportunidade de continuar o nosso crescimento e ser felizes dentro de campo. Fomos capazes de trabalhar nuances e variabilidades no nosso jogo, é fazer isso de forma tranquila e ambiciosa”, disse.



Além dos dois castigados, o guarda-redes Ricardo Batista e o defesa central José Fonte continuam a recuperar de lesão, mas o médio Sebastián Pérez recuperou e já pode ser opção, com Álvaro Pacheco a mostrar felicidade pela “dor de cabeça”.



“Já temos quase todos. Fico feliz que os lesionados já estão mais reduzidos. Essa dor de cabeça é fantástica e todos os treinadores gostam de a ter. O José [Fonte] já poderia ser convocado, mas optámos por lhe dar mais uma semana”, expressou.



O Casa Pia, 13.º, com 22 pontos, visita o Famalicão, sétimo, com 32, na segunda-feira, às 20:15, em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio Municipal de Famalicão, arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.