Alverca afastado pelo Tondela com golos no prolongamento

Carraça, aos 98 minutos e Rodrigo Cascavel (105) garantiram a continuação do Tondela, despromovido a época passada à II Liga, e voltaram a fazer o Alverca 'cair' na terceira ronda, tal como aconteceu na úlitma edição da Taça de Portugal.



Após uma entrada em campo equilibrada, o Alverca começou a conquistar terreno e protagonizou o primeiro lance perigoso aos 16 minutos, quando com uma assistência de Diogo Spencer, Dawda Camara cabeçeou direto à barra da baliza de Carlão.



Após um maior controlo por parte do Alverca na primeira meia hora, o Tondela começou a subir e a jogar mais de igual para igual até ao intervalo, com ambas equipas a tentarem inaugurar o marcador, mas sem voltarem a criar perigo.



No início da segunda parte, foi a formação da casa quem criou o primeiro perigo com um remate de Mateus Sarará (50) direto às mãos do guarda-redes do Alverca, Jhonatan Siqueira, um feito que Hugo Félix (61) repetiu, com igual resultado.



Na segunda parte, as duas equipas estiveram mais equilibradas, sem que se notasse a diferença de escalão, com o Tondela a apresentar maior pressão e perigo na baliza adversária.



Do lado do Alverca, o maior perigo saiu de André Vidigal (86), acabado de entrar em campo, que fez um remate cruzado, que Carlão afastou com um murro na bola.



O equilíbrio entre as duas formações e a ausência de grande perigo nas grandes áreas levou o jogo a prolongamento.



O primeiro remate perigoso saiu do Alverca, com Vivaldo Semedo a criar grande perigo junto à baliza, mas Carlão segurou a bola junto ao poste esquerdo.



O Tondela reagiu e, praticamente, não arredou pé da grande área do Alverca até inaugurar o marcador, com Carraça (98) a aproveitar a abertura da defesa ribatejana para colocar a bola dentro das redes.



Rodrigo Cascavel (105) aumentou a vantagem no marcador, ao rematar rasteiro junto ao poste esquerdo de Jhonatan Siqueira numa bola recebida de Hélder Tavares.



O Alverca não conseguiu reagir nos 15 minutos da segunda parte do prolongamento, no final da qual viu Carlão defender uma grande penalidade convertida por Chiquinho.



Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Alverca, 2-0 (após prolongamento).



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 0-0.



No final da primeira parte do prolongamento: 2-0.



Marcador:



1-0, Carraça, 98 minutos.



2-0, Rodrigo Cascavel, 105







Equipas:



– Tondela: Carlão, Bebeto (Carraça, 87), Christian Marques, Farru, Zé Ricardo, Cícero (Yaya Sithole, Mateus Sarará (João Afonso, 111), Hugo Félix (Hélder Tavares, 87), Arjen van der Heide (Tiago Dias, 70), Rodrigo Cascavel e Tomané (João Lima, 80).



(Suplentes: Rodrigo Silva, João Afonso, Carraça, Ian Kamga, Habi Huarte, Yaya Sithole, Tiago Dias, Hélder Tavares e João Lima).



Treinador: Ricardo Costa.



- Alverca: Jhonatan Siqueira, Sergi Gómez, Yaya Bojang, Isaac James, Diogo Spencer (André Vidigal, 81), Zé Rafael (Chiquinho, 64), Rayan Lucas, Francisco Chissumba (Nabil Touaizi, 70), Matheus França (Davy Gui, 64), Dawda Camara (Vivaldo Semedo, 81) e Lucas Figueiredo.



(Suplentes: Matheus Mendes, Steven Baseya, Davy Gui, Mofe Jemide, Nabil Touaizi, Vasco Moreira, Chiquinho, Vivaldo Semedo e André Vidigal).



Treinador: Sérgio Ferreira.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Funchal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Costa (20), Zé Ricardo (26), Arjen van der Heide (41) e Rodrigo Cascavel (100).



Assistência: 1.321 espetadores.