Alverca anuncia chegada de veterano da La Liga

O jogador chega a Alverca para reforçar a defesa depois de vários anos a representar o Celta de Vigo, o Sevilha e o Espanyol de Barcelona, já depois de ter feito formação no FC Barcelona.





Venceu por uma vez a Liga Europa e agora chega à I Liga para jogar pelo Alverca.





"Estou pronto para representar este emblema. Quero muito ajudar o Alverca neste regresso à primeira divisão", declarou o jogador.





Sergi Gómez vai ter a primeira experiência no estrangeiro e deverá ser um dos esteios da equipa agora treinada por Custódio Castro, que entrará em campo no próximo domingo, frente ao Moreirense, em jogo da primeira jornada do campeonato.



