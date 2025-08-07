Em direto
Alverca anuncia chegada de veterano da La Liga

por RTP
Reuters

O Alverca mantém a senda de contratações para fazer face às dificuldades que vai encontrar na I Liga. Os ribatejanos anunciaram esta quinta-feira a chegada de Sergi Gómez, jogador espanhol com carreira feita na La Liga.

O jogador chega a Alverca para reforçar a defesa depois de vários anos a representar o Celta de Vigo, o Sevilha e o Espanyol de Barcelona, já depois de ter feito formação no FC Barcelona.

Venceu por uma vez a Liga Europa e agora chega à I Liga para jogar pelo Alverca.

"Estou pronto para representar este emblema. Quero muito ajudar o Alverca neste regresso à primeira divisão", declarou o jogador.

Sergi Gómez vai ter a primeira experiência no estrangeiro e deverá ser um dos esteios da equipa agora treinada por Custódio Castro, que entrará em campo no próximo domingo, frente ao Moreirense, em jogo da primeira jornada do campeonato.

