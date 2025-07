Alverca bate Estoril em jogo de preparação

No terceiro jogo da pré-época, os ribatejanos conseguiram a terceira vitória, com um 'bis' de Tiago Leite, reforço que chegou do Fafe para a equipa orientada por Custódio Castro. O golo do Estoril Praia foi da autoria de Yanis Begraoui.



Os ‘canarinhos’, orientados pela segunda temporada por Ian Cathro, averbaram a segunda derrota da pré-época, a primeira frente a um adversário da I Liga, depois de já terem saído derrotados do confronto com o Marítimo. No outro jogo que já realizaram, os estorilistas venceram o Belenenses.



O Estoril volta a subir ao relvado na próxima quarta-feira, dia 23, para defrontar o Atlético Clube de Portugal, emblema que vai competir na Liga 3, e tem estreia oficial marcada, na jornada inaugural da primeira liga, frente ao Estrela da Amadora, no Estádio António Coimbra da Mota.