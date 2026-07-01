Alverca confirma transferência do médio Lincoln para o Bursaspor da Turquia

A SAD ribatejana comunicou hoje através dos seus canais oficiais ter chegado a acordo com o Bursaspor, da Turquia, para a transferência do médio brasileiro Lincoln, que ainda tinha um ano de contrato com o Alverca, não tendo sido revelados os montantes da operação.



Lincoln chegou no início da temporada passada ao Ribatejo, proveniente dos turcos do Fenerbache, tendo sido figura de proa do meio-campo do Alverca, onde contribuiu com dois golos e cinco assistências em 32 jogos realizados.



Em Portugal, o antigo internacional pelo Brasil nas camadas jovens, também representou o Santa Clara entre as épocas de 2019/20 e 2021/22. Formado no Grémio, o médio tinha passado anteriormente pelo América Mineiro e Red Bull Bragantino, do Brasil, e pelo Hull City, de Inglaterra.



Lincoln é a décima saída confirmada no plantel do Alverca, depois de Sandro Lima, em fim de contrato, e de terem terminado as cedências por empréstimo de André Gomes (Benfica), Chissumba (Sporting de Braga), Naves (Palmeiras), Rhaldney (Goztepe), Tomás Mendes (Alavés), Fábricio Garcia (Estoril Praia), Marezi (Almería) e Mathis Clairicia (Bochum).



O Alverca terminou a última edição da I Liga portuguesa no 11.º lugar, com 39 pontos, a par do Estoril Praia, na temporada que assinalou o regresso dos ribatejanos ao principal escalão do futebol português, 21 anos depois.