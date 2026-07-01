Futebol Nacional
Alverca confirma transferência do médio Lincoln para o Bursaspor da Turquia
O Alverca, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a venda do médio brasileiro Lincoln, de 27 anos, para o Bursaspor, da Turquia.
A SAD ribatejana comunicou hoje através dos seus canais oficiais ter chegado a acordo com o Bursaspor, da Turquia, para a transferência do médio brasileiro Lincoln, que ainda tinha um ano de contrato com o Alverca, não tendo sido revelados os montantes da operação.
Lincoln chegou no início da temporada passada ao Ribatejo, proveniente dos turcos do Fenerbache, tendo sido figura de proa do meio-campo do Alverca, onde contribuiu com dois golos e cinco assistências em 32 jogos realizados.
Em Portugal, o antigo internacional pelo Brasil nas camadas jovens, também representou o Santa Clara entre as épocas de 2019/20 e 2021/22. Formado no Grémio, o médio tinha passado anteriormente pelo América Mineiro e Red Bull Bragantino, do Brasil, e pelo Hull City, de Inglaterra.
Lincoln é a décima saída confirmada no plantel do Alverca, depois de Sandro Lima, em fim de contrato, e de terem terminado as cedências por empréstimo de André Gomes (Benfica), Chissumba (Sporting de Braga), Naves (Palmeiras), Rhaldney (Goztepe), Tomás Mendes (Alavés), Fábricio Garcia (Estoril Praia), Marezi (Almería) e Mathis Clairicia (Bochum).
O Alverca terminou a última edição da I Liga portuguesa no 11.º lugar, com 39 pontos, a par do Estoril Praia, na temporada que assinalou o regresso dos ribatejanos ao principal escalão do futebol português, 21 anos depois.
Lincoln chegou no início da temporada passada ao Ribatejo, proveniente dos turcos do Fenerbache, tendo sido figura de proa do meio-campo do Alverca, onde contribuiu com dois golos e cinco assistências em 32 jogos realizados.
Em Portugal, o antigo internacional pelo Brasil nas camadas jovens, também representou o Santa Clara entre as épocas de 2019/20 e 2021/22. Formado no Grémio, o médio tinha passado anteriormente pelo América Mineiro e Red Bull Bragantino, do Brasil, e pelo Hull City, de Inglaterra.
Lincoln é a décima saída confirmada no plantel do Alverca, depois de Sandro Lima, em fim de contrato, e de terem terminado as cedências por empréstimo de André Gomes (Benfica), Chissumba (Sporting de Braga), Naves (Palmeiras), Rhaldney (Goztepe), Tomás Mendes (Alavés), Fábricio Garcia (Estoril Praia), Marezi (Almería) e Mathis Clairicia (Bochum).
O Alverca terminou a última edição da I Liga portuguesa no 11.º lugar, com 39 pontos, a par do Estoril Praia, na temporada que assinalou o regresso dos ribatejanos ao principal escalão do futebol português, 21 anos depois.