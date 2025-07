Alverca contrata Lamine Ndiaye para a defesa

", lançou Lamine Ndiaye, em declarações reproduzidas em comunicado pelos ribatejanos.O defesa central, de 20 anos, iniciou a carreira no Guédiawaye, do seu país natal, chegando, em 2023, à formação dos franceses do Saint-Étienne, atuando nos sub-19 e na equipa B dos "verts".Antes, o emblema ribatejano, que regressa ao primeiro escalão 21 anos depois, já tinha apresentado o lateral Gonçalo Esteves, de 21 anos, que na segunda metade da temporada 2023/24 esteve emprestado pelo Sporting aos neerlandeses do AZ Alkmaar, foi depois comprado na época seguinte pela Udinese, que o cedeu aos suíços do Yverdon.O primeiro jogo oficial da temporada do Alverca é a visita ao Moreirense, na primeira jornada do campeonato, que marca o regresso do clube à elite 21 anos depois da última presença, agendada para o fim de semana de 9 e 10 de agosto.