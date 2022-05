Alverca e Sporting da Covilhã empatam e adiam decisões no acesso à II Liga

Alverca do Ribatejo foi certamente uma das capitais desportivas do país neste sábado, tendo sido palco de dois jogos à mesma hora com o Alverca como interveniente: no Estádio do FC Alverca, o emblema ribatejano recebia o Sporting da Covilhã pelo ‘play-off’ de acesso à II Liga e a poucos metros de distância a equipa júnior recebia o Benfica numa importante jornada pela atribuição do título nacional de juniores.



No que aos destinos da próxima edição da II Liga diz respeito, Alverca e Sporting da Covilhã dividiram uma contenda equilibrada cujos primeiros dez minutos revelaram maior intensidade por parte da equipa da casa. Findo esse período, o conjunto serrano respondeu com as duas situações de finalização mais perigosas de todo o primeiro tempo, ambas protagonizadas por Kukula.



Aos 15, o atacante cabo-verdiano do Sporting da Covilhã cabeceou forte, mas ao lado e logo depois, aos 18, esteve muito perto de marcar, não tivesse o guardião adversário, José Costa, sido protagonista de uma excelente defesa.



O Alverca recuperou uma posição de ascendente nos minutos finais da primeira metade, mas apenas criou verdadeiro perigo por Jonata num lance em que obrigou Léo Navacchio a saída de recurso e a corte de Arnold sobre a linha de golo, mas o lance seria invalidado por fora-de-jogo do avançado visitado.



A segunda parte foi igualmente disputada e com períodos alternados de domínio por parte dos dois conjuntos, que procuraram um golo que as pudesse adiantar nesta eliminatória.



Todavia, as organizações defensivas dos dois conjuntos sobrepuseram-se sempre às incursões, pelo que a partida não registou qualquer golo e a decisão sobre a última equipa apurada para a II Liga fica adiada para a segunda mão, que terá lugar de no dia 29 de maio, na Covilhã.







Jogo no Estádio do FC Alverca, em Alverca do Ribatejo.



Alverca - Sporting da Covilhã, 0-0.







Equipas:



-Alverca: José Costa, Jorge Bernardo, Ronaldo Rodrigues, João Freitas, Tiago Gomes, Gustavo Klismahn, Maycon Douglas, Jefferson Nem, Ricardo Rodrigues (Rafa Castanheira, 86), Emerson Carioca (Felipe Ryan, 46) e Jonata Bastos (Diogo Ribeiro, 76).



(Suplentes: Michael Fracaro, Talison Ruan, Pepo, João Sousa, Rafa Castanheira, Iago Oliveira, Filipe Brigues, Diogo Ribeiro e Felipe Ryan.



Treinador: Argel Fucks.







-Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Arnold Issoko, André Almeida, Héliton Santos, Lucas Barros, Nego Tembeng, Gilberto Silva, Ryan Teague (Fabrice Tamba, 68), Jean Felipe (Jorginho, 80), Rui Gomes (Camilo Triana, 80) e Kukula (Jorge Vilela, 80).



(Suplentes: Igor Araújo, David Santos, Jorge Vilela, Jaime Simões, Jorginho, Tiago Moreira, Juan Perea, Fabrice Tamba e Camilo Triana.



Treinador: Leonel Pontes.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ronaldo Rodrigues (01) e Ricardo Rodrigues (60).



Assistência: 5.203 espetadores.