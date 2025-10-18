Alverca eliminado em Leiria

Depois de chegar aos 90 minutos a ganhar por 2-0, os leirienses deixaram-se empatar já em tempo de descontos, obrigando o jogo a seguir para prolongamento.



Sem alteração no marcador, União de Leiria e Alverca tiveram de decidir o encontro após o desempate por grandes penalidades. Salvi defendeu um remate e Tiago Leite desperdiçou outro.



O jogo começou bem para a União de Leiria, que inaugurou o marcador aos sete minutos. Numa jogada pela esquerda, Pablo Fernandez assistiu Juan Muñoz, que encheu o pé e colocou a bola junto ao canto esquerdo da baliza, inaugurando o marcador.



Bem organizada e a conseguir sair rápido para o ataque, a União de Leiria esbateu qualquer diferença que pudesse existir pelo facto das equipas disputarem escalões diferentes no campeonato.



A equipa de Fábio Pereira esteve compacta e cortou todas as linhas de passe do adversário, que teve sempre falta de argumentos para criar perigo na baliza contrária.



A estratégia leiriense foi muito bem concretizada pelos jogadores em campo, controlando o posicionamento dos jogadores ribatejanos, que só aos 25 minutos conseguiram criar perigo.



Lincoln rematou para defesa de Salvi. A bola sobrou para Zé Pedro, que acabou por perder a bola para Sandro Lima. Não esperando a oferta, o avançado acabou por rematar para fora.



A perder o Alverca sabia que tinha de marcar, mas a equipa continuava pouco inspirada.



O segundo golo da União surgiu do banco. Na primeira vez que toca na bola, Dieu Michel aumentou o marcador, num lance de sorte, já que a bola ressaltou e o canadiano não desperdiçou.



O golo fez crescer o Alverca, que passou a criar mais perigo do que tinha conseguido ao longo de todo o jogo.



Já nos descontos, Michel Dieu cortou a bola com o braço na grande área e na marcação de grande penalidade, Marezi reduziu a vantagem.



Naquele que seria o último lance do encontro, após a marcação de um livre de Lincoln, Kaiky Naves saltou mais alto do que todos e cabeceou para o empate, levando o jogo para prolongamento.



As equipas não quiseram arriscar muito e a meia hora pautou-se por um equilíbrio, embora com o perigo a pairar nas duas balizas.



A União de Leiria conhece este domingo o seu adversário, que sairá do jogo entre o 1.º Dezembro e o Benfica e Castelo Branco.



Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria – Alverca, 2-2, 2-2 após prolongamento, 4-2 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 2-2 .



Marcadores:



1-0, Juan Muñoz, 07 minutos.



2-0, Dieu Michel, 74 minutos.



2-1, Marko Marezzi, 90+6 minutos (grande penalidade).



2-2, Kaiky Naves, 90+8 minutos.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Juan Muñoz.



1-1, Figueiredo.



2-1, Marc Baró.



2-1, Tiago Leite (remate por cima)



3-1, Jair Matheus.



3-2, Kaiky Naves.



3-2, Daniel Borges (defesa do guarda-redes)



3-2, Nabil Touauzi (defesa do guarda-redes)



4-2, Lucho Vega.



Equipas:



- União de Leiria: Salvi, Miguel Maga, Victor Rofino (Habib Sylla, 101), Zé Pedro, Marc Baró, Lottin (Miguel Pires, 79), Genaro (Daniel Borges, 61), Bernardo Gomes (Lucho Vega, 61), Jordan van der Gaag (Jair Matheus, 73), Juan Muñoz e Pablo Fernández (Dieu Michel, 73).



(Suplentes: Jakob Odehanhal, Jair Matheus, João Silva, Lucho Vega, Miguel Pires, Daniel Borges, Habib Sylla, João Victor e Dieu Michel.



Treinador: Fábio Pereira.



- Alverca: Matheus Mendes; Kaiky Naves, Sergi Gómez (Stephane Diarra, 69), Bastien Meupiyou, Gonçalo Esteves (Nabil Touauzi, 69), Amorim, Sabit (Tiago Leite, 78), Chissumba, Lincoln (Diogo Martins, 111), Sandro Lima (Marko Marezi, 69), Cedric Nuozzi (Figueiredo, 61).



(Suplentes: Mateus Mendes, Nabil Touauzi, Davy Gui, Marko Marezi, Tiago Leite, Figueiredo, Stephane Diarra, Gian Cabezas e Diogo Martins).



Treinador: Custódio Rodrigues.



Árbitro: Helder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Maga (14 e 106), Sergi Gómez (21), Lottin (40), Fábio Pereira (54), Gonçalves Esteves (63), Salvi (66), Marc Baró (80), Dieu Michel (90+3), Chissumba (93), Lucho Vega (112), Kaiky Naves (114), Amorim (115), Nabil Touauzi (119).



Assistência: 5.063 espetadores.



