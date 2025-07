Alverca empata com o Fafe em jogo de preparação

A equipa ribatejana, recém-promovida à I Liga, somou assim o primeiro empate na pré-época, depois de até ao momento ter vencido todos os jogos: foram eles com Leixões, Sporting de Braga B, Belenenses, Mafra e Estoril.



No sábado, a turma de Custódio Castro realiza um particular contra o Casa Pia, mantendo a preparação para o regresso à I Liga, 20 anos depois.