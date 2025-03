Alverca líder provisório da II Liga

Os golos de Anthony Carter, aos 21 minutos, e de João Lima, de grande penalidade, aos 90+5, garantiram a 11.ª vitória do Alverca na II Liga, agudizando ainda mais a crise de resultados do Mafra, que já não vence há 10 jogos e mantém o último lugar, com 17 pontos, a oito do primeiro lugar a salvo da despromoção.



O avançado australiano Anthony Carter fez o 13.º golo na competição, cimentando a liderança da lista de melhores marcadores, numa primeira parte dominada pela formação de Vasco Botelho da Costa.



Em desvantagem, ao intervalo, o técnico do Mafra, Paulo Alves, ampliou a frente de ataque, primeiro com Bryan Rochez e, depois, com Lucas Gabriel, na tentativa de chegar ao empate.



O avançado hondurenho esteve perto de igualar a partida, aos 56 minutos, num remate cruzado que saiu perto do poste, e mais tarde, aos 65, num pontapé de ‘bicicleta’ para uma grande defesa de João Bravim.



O Mafra encostou o Alverca à retaguarda. na segunda parte. e o guarda-redes do Alverca voltou a ‘brilhar’ dois minutos depois, travando um golpe de cabeça de Etim na pequena área.



No entanto, o Alverca soube sofrer até ao fim e, no período de compensação, na sequência de um lance de contra-ataque, João Lima foi travado na grande área por Lucas Gabriel, quando se preparava para rematar diante de Fraisl, e, de grande penalidade, fez o 2-0.



O extremo do Mafra Lucas Gabriel acabou por ser expulso com vermelho direto, pela falta cometida na grande penalidade.







Jogo no Complexo Desportivo de Alverca



Alverca – Mafra, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Anthony Carter. 21 minutos.



2-0, João Lima, 90+5 (grande penalidade).



Equipas:



- Alverca: João Bravim, David Bruno, Alysson, Fernando Varela, Miguel Pires, Pedro Bicalho (Ricardo Dias, 68), Eduardo Ageu, Diogo Martins (Nkanyiso Shinga, 54), Brenner Lucas (André Bukia, 68), Anthony Carter (João Lima, 68) e Andrezinho (Iago Mendonça, 82).



(Suplentes: Cristian, Iago Mendonça, Reinaldo Satorno, Wilson Eduardo, André Bukia, Ricardo Dias, Thauan Lara, Nkanyiso Shinga e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Mafra: Fraisl, Kauê Alves (Stanley Iheanacho, 82), Rodrigo Freitas, Raphael Rossi, Beny Junior, Chriso, Vítor Gonçalves (Alamara Djabi, 82), Falé (Bryan Rochez, 46), Nibe (Lucas Gabriel, 74), Gui Ferreira (Valter Monteiro, 54) e Etim.



(Suplentes: Francisco Lemos, Rodri, Lucas Gabriel, Alamara Djabi, Stanley Iheanacho, Valter Monteiro, Andrey Gonçalo Barros e Bryan Rochez).



Treinador: Paulo Alves.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beny Junior (32), Miguel Pires (38), Pedro Bicalho (40), Kauê Alves (41), Alysson (43) e André Bukia (90+7). Cartão vermelho direto para Lucas Gabriel (90+2).



Assistência: 1023 espetadores.