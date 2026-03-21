Alverca "motivado" frente a “favorito” Sporting





(Com Lusa)

Após um empate moralizador (2-2) em Barcelos frente ao Gil Vicente, o Alverca recebe um Sporting também muito motivado com o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, após uma reviravolta épica em Alvalade diante do Bodo Glimt.Em conferência de imprensa, o treinador do Alverca espera um jogo difícil, mas assume que a motivação dos ribatejanos também está em alta.“A sequência das nossas exibições tem sido boa, mas é claro que queríamos ter mais pontos. O Sporting é uma grande equipa, que vem de uma passagem histórica na 'Champions', e tem muita qualidade individual, criando em termos táticos ‘nuances’ muito interessantes. Esperamos um jogo difícil, mas todos os jogadores querem jogar estes jogos e por isso a motivação está no máximo”, disse.O técnico dos ribatejanos admitiu, por outro lado, que o favoritismo estará mais do lado dos leões, que não podem perder mais pontos na luta pelo título, mas assume que o Alverca quer lutar pelos três pontos: “A pressão está mais do lado de quem tem maior responsabilidade e luta por outros objetivos no campeonato. O Sporting é favorito, mas vamos também assumir a nossa responsabilidade no jogo naturalmente. São três pontos importantes para nós, mas muito importantes também para o Sporting que sabe que não pode perder mais pontos”.Na antecâmara da receção ao Sporting, o antigo selecionador e treinador dos ‘leões’ Paulo Bento destacou o trabalho do “ex-pupilo”, afirmando que o Alverca é uma equipa agressiva e organizada, à imagem do treinador.Custódio Castro retribuiu os elogios, considerando o seu ex-técnico como um exemplo, assumindo o desejo de ter um Alverca competitivo frente ao Sporting.“Fui colega dele como jogador, foi meu treinador e ele é um exemplo para mim. Só quem treinou com ele sabe a dimensão que tinha, ensinava e ajudava muito os mais novos e isso só reflete o homem que é. Fez uma interpretação correta, pois sabe como penso. Espero uma equipa competente, agressiva, que saiba jogar os diversos momentos do jogo e consiga manter o equilíbrio”, vincou.O Alverca, 10.º classificado com 29 pontos, recebe o Sporting, segundo da tabela da I Liga portuguesa com 62 pontos, no Complexo Desportivo de Alverca, no domingo, pelas 18:00, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.As visitas do Sporting ao terreno do Alverca têm sido tradicionalmente complicadas, e no último confronto na temporada 2019/20, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, os ribatejanos, orientados por Vasco Matos, eliminaram os ‘leões’, treinados por Jorge Silas, com triunfo por 2-0.