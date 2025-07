Alverca recebe lateral Gonçalo Esteves por empréstimo da Udinese

“A FC Alverca – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Gonçalo Esteves, a título de empréstimo, proveniente da Udinese. O lateral direito destaca-se pela sua capacidade técnica e qualidade em aparecer em zonas ofensivas do terreno, apresentando versatilidade para jogar junto à linha, bem como em terrenos mais interiores”, escreveu o emblema ribatejano, na página oficial na Internet.



O lateral, de 21 anos, que na segunda metade da temporada 2023/24 esteve emprestado pelo Sporting aos neerlandeses do AZ Alkmaar, foi depois comprado na época seguinte pela Udinese, que o cedeu aos suíços do Yverdon.



“Quero mostrar tudo aquilo que tenho ao serviço deste emblema. É uma sensação ótima estar de volta à primeira Liga e acompanhar o Alverca neste regresso ao topo”, manifestou, citado pelos ribatejanos.