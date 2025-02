Alverca soma e segue na II Liga com um triunfo por 2-1 sobre a União de Leiria

Esta foi a terceira vitória consecutiva para o Alverca, que colocou os ribatejanos no quarto posto da classificação, com 34 pontos, enquanto a União de Leiria, que reduziu por Daniel dos Anjos, é nona, com 28 pontos.



O extremo brasileiro dos ribatejanos, Brenner Lucas, foi um quebra-cabeças para a defesa contrária na primeira parte, adiantando o Alverca, aos 25 minutos, com um remate de pé direito, depois de surgir isolado na grande área, a passe de Diogo Martins, dispondo mais tarde de duas situações para bisar na partida.



À meia-hora, a lesão de Bura obrigou Jorge Silas a mexer, entrando Victor Rofino para o eixo defensivo, mas o Alverca, em vantagem no marcador, continuou a dominar até ao intervalo.



No segundo tempo, o Alverca dispôs de nova ocasião para ampliar, num remate de Miguel Pires travado pelas pernas de Kieszek, enquanto a União de Leiria tentou reagir na última meia-hora, após as mexidas na equipa promovidas pelo técnico Jorge Silas.



A União de Leiria ainda teve grande chance para o empate, num remate de Jair Matheus para defesa de João Bravim, mas a formação alverquense viria a chegar ao 2-0, num golo de cabeça de Anthony Carter, aos 83, o 12.º para o líder dos marcadores da II Liga, após nova assistência de Diogo Martins.



Daniel dos Anjos ainda reduziu, aos 89, para a União de Leiria, fazendo o seu sexto golo na competição, mas o Alverca acabou por conseguir segurar o triunfo.