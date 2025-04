Alverca vence em Chaves na II Liga

Diogo Martins inaugurou o marcador em Trás-os-Montes, aos 31 minutos, e Reinaldo "assinou" o segundo e último golo da partida, aos 52, mantendo acesa a luta pela subida ao principal escalão.



Com esta vitória, o Alverca distanciou-se do Desportivo de Chaves, e mantém-se no terceiro posto da tabela, agora com 54 pontos, mais quatro do que os transmontanos, em quarto lugar, e menos um que o Vizela, segundo classificado.



Numa partida importante para as contas da subida, em especial para a disputa pelo terceiro lugar, que dá acesso ao play-off de subida à I Liga, os anfitriões entraram a dominar mas foram sempre ineficazes.



Enquanto o Desportivo de Chaves esteve, estatisticamente, por cima do jogo, com mais posse de bola no seu terço defensivo, os ribatejanos empenharam esforços na pressão alta e foram condicionando as construções dos transmontanos, que pecaram nas finalizações e na pontaria.