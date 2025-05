Alverca vence em Tondela, título decidido na última jornada

Com esta vitória, o Alverca mantém em aberto a possibilidade de ser campeão da II Liga. Para isso, terá de vencer em casa, na última jornada, na receção ao Portimonense, e esperar que o Tondela não vença no reduto da União de Leiria. Na corrida está também o Vizela, terceiro, que hoje empatou 1-1 frente ao Académico de Viseu e na última jornada vai ao reduto do Marítimo.



Os resultados da última jornada vão ditar as três primeiras posições, que, a uma ronda do fim, têm o Tondela na liderança, com 61 pontos, o Alverca na segunda posição, com 60, e o Vizela na terceira, com 59.



O Tondela entrou a marcar, com Miro a inaugurar o marcador no primeiro minuto, com a assistência de Maviram e que deu fôlego à equipa da casa para pressionar forte o Alverca.



A formação de Vasco Botelho da Costa conseguiu reagir 10 minutos depois e, na primeira aproximação perigosa à baliza de Bernardo Fonte, o avançado Reinaldo Satorno rematou para o interior da baliza e igualou o marcador.



Depois do empate, o jogo manteve algum equilíbrio, apesar do Alverca ter mais domínio em campo, o que acabou por dar frutos, aos 23 minutos, com Anthony Carter a saber aproveitar uma falha da defesa beirã para consumar a reviravolta.



Até ao intervalo, as formações pressionaram sem resultados práticos e, nos bancos, os ânimos exaltaram-se, com o treinador Vasco Botelho da Costa a ver cartão amarelo, assim como dois elementos da equipa técnica do Tondela, que hoje não contou com o treinador Luís Pinto no banco, por estar a cumprir castigo.



Na segunda parte, o Alverca dominou o jogo nos primeiros 15 minutos, mas o Tondela conseguiu criar mais pressão e os ânimos no Estádio João Cardoso, que bateu o recorde de espetadores (4.689) nesta época, viu dois golos serem anulados pelo árbitro, Hélder Malheiro.



O Tondela dominou o jogo até ao final, com Roberto, Pedro Maranhão, Xavier e Ceitil a tentarem o empate, mas sem qualquer sucesso.







Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Alverca, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



1-0, Miro, 01 minuto.



1-1, Reinaldo Satorno, 10.



1-2, Anthony Carter, 23.







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, João Afonso, Ricardo Alves (Xavier, 87), Maviram (Pedro Maranhão, 63), Tiago Manso, Bebeto (Quattara Moudjatovic, 46), Ceitil, Talocha, Rodrigo Ramos (Roberto, 63), Miro e Costinha (Nuno Cunha, 71).



(Suplentes: Gabriel Souza, João Cesco, Cícero, Nuno Cunha, Xavier, Cascavel, Pedro Maranhão, Quattara Moudjatovic e Roberto).



Treinador: Luís Pinto (substituído no banco por Bruno Monteiro, devido a castigo).



- Alverca: João Bravim, Miguel Pires, Fernando Varela, Sema Velázquez, Thauan Lara (Alysson, 84), Eduardo Ageu, Pedro Bicalho (Ricardo Dias, 75), Reinaldo Satorno (Andrezinho, 46), Diogo Martins (David Bruno, 75), Brenner Lucas e Anthony Carter (João Lima, 65).



(Suplentes: Pedro Silva, David Bruno, Alysson, Iago Mendonça, Andrezinho, Rodrigo Pereira, André Bukia, Ricardo Dias e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Botelho da Costa (39, no banco), Costinha (42), David Bruno (82) e Alysson (90+6).



Assistência: 4.689 espetadores.