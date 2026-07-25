Alverca vence Farense com `bis` de Chiquinho em jogo de preparação

Da parte da manhã, o Alverca tinha defrontado o Mafra, da Liga 3, tendo sofrido uma derrota por 1-0, a primeira da pré-temporada.



A formação ribatejana, orientada por Sérgio Ferreira, leva cinco triunfos nos jogos de pré-temporada, após ter batido o Belenenses, por 2-1, a União de Leiria e o Casa Pia, ambos por 1-0, e o Farense, por 2-0.



O Alverca iniciará a segunda época consecutiva na I Liga com uma visita ao reduto do campeão FC Porto, em 09 de agosto, na primeira jornada da prova.



