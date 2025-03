Alverca vence Feirense e alcança o pódio na II Liga

No Estádio Marcolino Castro, Carter marcou o único golo do encontro, aos 49 minutos, confirmando a vitória que coloca o Alverca no terceiro lugar, em zona de play-off subida, com 46 pontos, enquanto o Feirense é nono, com 39 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, foi o Feirense a dar o primeiro sinal de perigo, num remate forte de Rúben Alves, aos 14 minutos, que João Bravim defendeu com segurança.



O Alverca esteve perto do golo em cima do intervalo, após um remate potente de Carter, aos 41 minutos, obrigando Cañizares a uma defesa a dois tempos.



A equipa de Vasco Botelho da Costa colocou-se em vantagem aos 49 minutos, quando Carter deu a melhor sequência a um cruzamento de Brenner, desviando a bola para o fundo da baliza do Feirense.



Em desvantagem no marcador, o Feirense tornou-se mais acutilante e teve a oportunidade para igualar a partida por intermédio de Leandro, que, com um cabeceamento colocado, obrigou João Bravim a uma grande defesa, aos 78 minutos.



No período de compensação, o Feirense dispôs de nova oportunidade para chegar ao empate, mas o remate forte de Rúben Alves embateu na trave da baliza do Alverca (90+1).



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense-Alverca: 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Carter, 49 minutos.



Equipas:



- Feirense: Cañizares, Diga (Tiago Ribeiro, 82), Tassano (Shodipo, 59), Filipe Almeida, Zé Ricardo (Bruno Silva, 69), Jorge Pereira (Steven, 59), Rentería (Rhemi, 82), Washington, Rúben Alves, Cristian Ponde e Leandro.



(Suplentes: Pedro Mateus, Bruno Silva, Steven, Isah Ali, Samad, Macedo, Shodipo, Rehmi e Tiago Ribeiro).



Treinador: Vítor Martins.



- Alverca: João Bravim, Pires, Varela, Sema Velazquez, David Bruno (Ricardo Dias, 62), Diogo Martins (Alysson, 80), Ageu, Shinga, Brenner (Reinaldo, 72), Andrezinho (Wilson Eduardo, 80) e Carter.



(Suplentes: Pedro Silva, Alysson, Iago Mendonça, Reinaldo, Wilson Eduardo, Bukia, Ricardo Dias, Thauan Lara e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Carter (74), João Bravim (76), Sema Velazquez (81), Leandro (90+3) e Bruno Silva (90+5).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.