Amadora e Estoril tentam voltar aos triunfos no fecho da 18.ª jornada
Estrela da Amadora e Estoril Praia encerram hoje a 18.ª jornada da I Liga de futebol de 2025/26, num jogo entre duas equipas que procuram voltar a vencer na competição, liderada de forma destacada pelo FC Porto.
A equipa amadorense, 12.ª classificada, terminou a primeira volta do campeonato com um empate 3-3 na receção ao Sporting de Braga, enquanto os estorilistas, que ocupam o 10.º lugar, foram derrotados no estádio do Benfica, por 3-1.
Estrela da Amadora e Estoril Praia, que empataram 1-1 na ronda inaugural da I Liga, no terreno dos ‘canarinhos’, defrontam-se no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo com início às 20:15, que marca o fecho da 18.ª jornada, primeira da segunda volta.
Depois de ter vencido no domingo no terreno do Vitória de Guimarães por 1-0, o FC Porto segue confortável na liderança, com 52 pontos, com sete de vantagem sobre o bicampeão Sporting, segundo, e 10 em relação ao Benfica, terceiro, que nesta jornada triunfaram na receção ao Casa Pia, por 3-0, e na visita ao Rio Ave, por 2-0, respetivamente.
