"Ambição pelo `tri` é infinita", diz Rui Borges

“Vamos jogar contra uma boa equipa, que entrou muito bem no campeonato, ainda não sofreu golos, muito competitiva, agressiva nos duelos e que, em alguns momentos, recorre muito às faltas, o que demonstra bem a competitividade deste adversário. É uma equipa que, em 2025, não perdeu em casa e está à volta de 10 jogos sem perder em casa”, reforçou, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quinta jornada.Na academia do clube, em Alcochete, Rui Borges esclareceu que voltará a não contar com os lesionados Ousmane Diomande e Hidemasa Morita e que Maxi Araújo está em dúvida para a partida, em fase final da recuperação ao problema físico que o tem afetado.O técnico sportinguista acedeu a comentar as movimentações operadas pelo clube no mercado de transferências, garantindo que a contratação falhada de Jota Silva, cuja transferência não se efetivou a tempo do encerramento do período de inscrições, não deixa qualquer lacuna no plantel.“Não, não há lacuna. O maior e o mais forte deste mercado do Sporting foi conseguir manter a base e isso tínhamos bem claro que era o maior e o melhor troféu do mercado. Não está [plantel limitado], temos outras soluções”, assegurou o técnico 'leonino'.Sobre a possibilidade de a transferência cancelada de Jota Silva poder ter deixado um lugar por ocupar na posição de extremo, Rui Borges elencou as diversas soluções existentes no grupo, desde opções polivalentes, como Ricardo Mangas ou Maxi Araújo, até jovens ligados à equipa B dotados de potencial para contribuir caso assim o entenda.“Para extremo temos tantos: o Mangas já foi extremo e foi vendido pelo Vitória de Guimarães a jogar a extremo e a fazer golo, o Maxi, a posição dele era extremo, não era lateral… meus amigos, esqueçam isso. No ano passado não tínhamos soluções e fomos campeões com miúdos da equipa B aqui a jogar – o Lucas Anjos, o Mauro [Couto], o Flávio [Gonçalves], estão todos ali, há muitos miúdos para, em algum momento, se acontecer alguma coisa, à espera de uma oportunidade”, analisou aindaAlém das soluções anunciadas, o técnico natural de Mirandela recordou ainda o regresso próximo de Nuno Santos, que recupera de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito há praticamente um ano.“O Nuno Santos tem sido um guerreiro autêntico, porque é preciso muita resiliência para conseguir ultrapassar isso e até porque, pelo seu passado, também teve duas lesões no joelho. Por isso, é um grande exemplo para nós e, acima de tudo, para mim como treinador, é uma grande inspiração pela resiliência e capacidade de lutar contra as pedras no caminho”, reconheceu.O Sporting, terceiro classificado a par com Benfica e Moreirense, com nove pontos em quatro rondas, defronta o Famalicão, segundo colocado, com 10, pelas 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.